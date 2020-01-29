Німецький міністр: чотири працівники, заражені коронавірусом, мають легкі симптоми

У чотирьох людей у Баварії, які заразилися коронавірусом після того, як колега з Китаю відвідала їхнє робоче місце, проявляються "дуже легкі" симптоми.

Про це 29 січня заявив міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Спан, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

В одному з перших відомих випадків передачі коронавірусу від людини до людини за межами Китаю, 33-річний чоловік, схоже, заразився вірусом 21 січня під час тренінгу за участі китайської колеги, заявили баварські чиновники.

Трьох інших пацієнтів ізолювали в клініці в Мюнхені, вони перебувають під контролем медиків.

"Перебіг хвороби, яку переносять чотири пацієнти в Баварії, зараз дуже-дуже легкий", - сказав Спан німецькому мовнику ZDF.

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Ці випадки викликають занепокоєння щодо поширення вірусу грипу, який спалахнув у центральнокитайському місті Ухань наприкінці минулого року та забрав життя 106 людей, заразивши ще понад 2800 осіб. Він поширюється крапельним шляхом від кашлю і чхання і має інкубаційний період до 14 днів.

Німецький постачальник автозапчастин Webasto у вівторок заявив, що його працівник в головному офісі в Стокдорфі (Баварія) заразився після візиту співробітниці з Китаю.

Webasto заявив, що скасував усі відрядження до Китаю та з нього щонайменше протягом двох тижнів і закриє свій завод у Стокдорфі до 2 лютого.

За межами Китаю зараз було підтверджено 45 випадків у 13 країнах, поки смертей не було, заявив представник ВООЗ Крістіан Ліндмаєр на брифінгу в Женеві у вівторок.