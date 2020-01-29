Немецкий министр: четыре работника, зараженные коронавируса, имеют легкие симптомы

В четырех человек в Баварии, заразившихся коронавируса после того, как коллега из Китая посетила их рабочее место, проявляются "очень легкие" симптомы.

Об этом 29 января заявил министр здравоохранения Германии Йенс Спан, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В одном из первых известных случаев передачи коронавируса от человека к человеку за пределами Китая, 33-летний мужчина, похоже, заразился вирусом 21 января во время тренинга с участием китайской коллеги, заявили баварские чиновники.

Трех других пациентов изолировали в клинике в Мюнхене, они находятся под контролем медиков.

"Течение болезни, которую переносят четыре пациента в Баварии, сейчас очень-очень легкое", - сказал Спан немецкому заказчику ZDF.

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Эти случаи вызывают беспокойство относительно распространения вируса гриппа, который вспыхнул в центральнокитайском городе Ухань в конце прошлого года и унес жизни 106 человек, заразив еще более 2800 человек. Он распространяется капельным путем от кашля и чихания и имеет инкубационный период до 14 дней.

Немецкий поставщик автозапчастей Webasto во вторник заявил, что его работник в главном офисе в Стокдорфе (Бавария) заразился после визита сотрудницы из Китая.

Webasto заявил, что отменил все командировки в Китай и из него не менее чем на две недели, и закроет свой завод в Стокдорфе до 2 февраля.

За пределами Китая сейчас было подтверждено 45 случаев в 13 странах, пока смертей не было, заявил представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер на брифинге в Женеве во вторник.