ЄНП вирішила поки не відновлювати членство партії прем’єра Угорщини

Партія прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана "Фідес" і надалі буде відсторонена від членства у правоцентристській Європейській народній партії (ЄНП).

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico, про це оголосив президент ЄНП Дональд Туск на зустрічі членів Європарламенту в середу.

"Туск сказав нам, що в Будапешті нічого не змінилося, і тому призупинення членства зберігається на невизначений термін", - зазначив виданню один з учасників наради партії.

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Інший депутат Європарламенту також підтвердив слова Туска, додавши, що залишається не зрозумілим, як довго триватиме призупинення членства "Фідес".

Відзначається, що Туск прийняв це рішення після консультацій з партіями-членами ЄНП і комітетом з трьох осіб, так званих "трьох мудреців", яким доручили вивчити ситуацію в Угорщині.

Нагадаємо, торік у березні членство "Фідес" у ЄНП було призупинено через кампанію угорського уряду проти міграційної політики ЄС, порушення принципу верховенства права, свободи преси та прав меншин.

Тоді ж ЄНП доручила комітету на чолі з колишнім президентом Європейської ради Германом ван Ромпеєм внести пропозиції щодо майбутнього "Фідес".