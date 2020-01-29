ЕНП решила пока не возобновлять членство партии премьера Венгрии

Партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "Фидес" и в дальнейшем будет отстранена от членства в правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП).

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico, об этом объявил президент ЕНП Дональд Туск на встрече членов Европарламента в среду.

"Туск сказал нам, что в Будапеште ничего не изменилось, и поэтому приостановление членства сохраняется на неопределенный срок", - отметил изданию один из участников совещания партии.

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Другой депутат Европарламента также подтвердил слова Туска, добавив, что остается непонятным, как долго продлится приостановление членства "Фидес".

Отмечается, что Туск принял это решение после консультаций с партиями-членами ЕНП и комитетом из трех человек, так называемых "трех мудрецов", которым поручили изучить ситуацию в Венгрии.

Напомним, в марте прошлого года членство "Фидес" в ЕНП было приостановлено из-за кампании венгерского правительства против миграционной политики ЕС, нарушения принципа верховенства права, свободы прессы и прав меньшинств.

Тогда же ЕНП поручила комитету во главе с бывшим президентом Европейского совета Германом ван Ромпеем внести предложения относительно будущего "Фидес".