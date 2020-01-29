BBC скоротить 450 співробітників у новинному відділі

Британська суспільна телерадіокомпанія BBC скоротить близько 450 співробітників до 2022 року, щоб виконати план з економії 80 млн фунтів стерлінгів.

Як повідомляє "Європейська правда", про рішення BBC проінформувала на своєму сайті.

Всі скорочення стосуються BBC News, де сьогодні працює близько 6 тисяч людей, в тому числі 1700 за межами Великої Британії. Бюджет після впровадження змін становитиме близько 480 млн фунтів на рік.

У зв’язку зі скороченням буде зменшено кількість відеоматеріалів, які виготовляються для аналітичної програми Newsnight. Також будуть скорочені посади на Radio 5 Live та у програмі World Update у BBC World Service.

Окрім того, буде закрита ранкова телепередача Вікторії Дарбішир, яка відома репортерськими матеріалами на гострі соціальні теми.

Фран Ансворт, директор з питань новин та поточних справ, заявила, що оптимізація буде здійснюватися з прицілом на цифрову журналістику.

"Нам потрібно переробити BBC News на наступне десятиліття таким чином, щоб заощадити значні кошти. Ми витрачаємо занадто багато своїх ресурсів на традиційне лінійне мовлення і недостатньо на цифрове", - сказала вона.

Вона зазначила, що компанії доводиться зіштовхуватися з тим, що аудиторія по іншому споживає контент, і знаходити нові способи взаємодії з глядачами і слухачами.

Нинішня хвиля скорочень не торкнеться мовних підрозділів Всесвітньої служби BBC, запевнили в корпорації.

BBC користується популярністю у всьому світі за високу якість своїх новин та розважальних програм.