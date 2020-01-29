BBC сократит 450 сотрудников в новостном отделе

Британская общественная телерадиокомпания BBC сократит около 450 сотрудников к 2022 году, чтобы выполнить план по экономии 80 млн фунтов стерлингов.

Как сообщает "Европейская правда", о решении BBC проинформировала на своем сайте.

Все сокращения касаются BBC News, где сегодня работает около 6000 человек, включая 1700 за пределами Великобритании. Бюджет после внедрения изменений составит около 480 млн фунтов в год.

В связи с сокращением будет уменьшено количество видеоматериалов, которые изготавливаются для аналитической программы Newsnight. Также будут сокращены должности в Radio 5 Live и в программе World Update в BBC World Service.

Кроме того, будет закрыта утренняя телепередача Виктории Дарбишир, которая известна репортерскими материалами на острые социальные темы.

Фран Ансворт, директор по новостям и текущим делам, заявила, что оптимизация будет осуществляться с прицелом на цифровую журналистику.

"Нам нужно переделать BBC News на следующее десятилетие таким образом, чтобы сэкономить значительные средства. Мы тратим слишком много своих ресурсов на традиционное линейное вещание и недостаточно на цифровое", - сказала она.

Она отметила, что компании приходится сталкиваться с тем, что аудитория иначе потребляет контент, и находить новые способы взаимодействия со зрителями и слушателями.

Нынешняя волна сокращений не коснется языковых подразделений Всемирной службы BBC, заверили в компании.

BBC пользуется популярностью во всем мире за высокое качество своих новостей и развлекательных программ.