ЄС відреагував на рішення Туреччини про надсилання військ до Лівії

Європейський Союз висловлює глибоку стурбованість рішенням парламенту Туреччини дозволити розгортання військ у Лівії.

Відповідна заява речника Європейської служби зовнішніх дій є в розпорядженні "Європейської правди".

"ЄС підтверджує своє тверде переконання, що військового вирішення лівійської кризи немає. Дії на підтримку тих, хто воює в конфлікті, лише ще більше дестабілізують країну та регіон загалом", - зазначили в ЄС.

Важливо, щоб усі міжнародні партнери повністю поважали ембарго на озброєння Лівії, підтримували зусилля спеціального представника ООН та Берлінський процес як єдиний шлях до мирної, стабільної та безпечної Лівії, вважають у Брюсселі.

"ЄС буде підтримувати активну участь у підтримці всіх заходів, спрямованих на деескалацію, та кроки, що ведуть до ефективного припинення вогню та відновлення політичних переговорів", - йдеться у заяві.

Парламент Туреччини 2 січня схвалив законопроєкт, який дозволяє розміщувати війська в Лівії, що відкриває шлях до подальшого військового співробітництва між Анкарою та Триполі, але це навряд чи означатиме негайне перекидання турецьких військ.

Крок Туреччини настає після того, як Анкара та міжнародно визнаний уряд прем'єр-міністра Лівії Фаєза аль-Сараджа у листопаді підписали дві окремі угоди: одну про безпеку та військове співробітництво та іншу - про морські кордони у східному Середземномор'ї, що обурило Грецію, Ізраїль, Єгипет та Кіпр.

Очікується, що турецькі війська в рамках однорічного мандату підтримуватимуть базований в Тріполі уряд аль-Сарраджа проти сил під проводом командувача Халіфа Хафтара, яких підтримують російські найманці, Єгипет та Об'єднані Арабські Емірати.