ЕС отреагировал на решение Турции о направлении войск в Ливию

Европейский Союз выражает глубокую обеспокоенность решением парламента Турции разрешить развертывание войск в Ливии.

Соответствующее заявление спикера Европейской службы внешних действий есть в распоряжении "Европейской правды".

"ЕС подтверждает свое твердое убеждение, что военного решения ливийского кризиса нет. Действия в поддержку тех, кто воюет в конфликте, лишь еще больше дестабилизируют страну и регион в целом", - отметили в ЕС.

Важно, чтобы все международные партнеры полностью уважали эмбарго на вооружение Ливии, поддерживали усилия специального представителя ООН и Берлинский процесс как единственный путь к мирной, стабильной и безопасной Ливии, считают в Брюсселе.

"ЕС будет поддерживать активное участие в поддержке всех мер, направленных на деэскалацию, и шаги, ведущие к эффективному прекращению огня и восстановлению политических переговоров", - говорится в заявлении.

Парламент Турции 2 января одобрил законопроект, позволяющий размещать войска в Ливии, что открывает путь к дальнейшему военному сотрудничеству между Анкарой и Триполи, но это вряд ли будет означать немедленную переброску турецких войск.

Шаг Турции наступает после того, как Анкара и международно признанное правительство премьер-министра Ливии Фаеза аль-Сараджа в ноябре подписали два отдельных соглашения: одно о безопасности и военном сотрудничестве и другое - о морских границах в восточном Средиземноморье, что возмутило Грецию, Израиль, Египет и Кипр.

Ожидается, что турецкие войска в рамках годичного мандата будут поддерживать базированное в Триполи правительство аль-Сарраджа против сил под руководством командующего Халифа Хафтара, которых поддерживают российские наемники, Египет и Объединенные Арабские Эмираты.