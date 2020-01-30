Парламент Шотландии оставит флаг ЕС возле здания после Brexit

Шотландские депутаты проголосовали за то, чтобы флаг Евросоюза продолжал висеть возле здания парламента в Эдинбурге после Brexit.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Флаг планировали спустить в пятницу в 23:00 по Гринвичу, когда Великобритания официально покинет ЕС.

Но члены шотландского парламента проголосовали за то, чтобы отменить решение после жарких дебатов. "За" проголосовали 63 депутата, 54 были против.

Председательствующий Кен Макинтош предупредил министров, что флаги "не должны становиться политическим вопросом" и что они "отражают наши правовые отношения".

Первый министр Никола Стерджен, возглавляющая Шотландскую национальную партию (SNP), выступающую за членство ЕС, призвала к тому, чтобы флаг ЕС продолжал развеваться, вызывая гнев оппозиционных партий.

Консерваторы, лейбористы и либерал-демократы настаивали на том, что "неполитическое" решение о снятии флага должно оставаться в силе.

Отдельно и, как и ожидалось, депутаты партии Стерджен поддержали призыв провести второй референдум о независимости Шотландии.

SNP утверждает, что Brexit изменил "материальные обстоятельства" отношений Шотландии с остальной частью Великобритании, поскольку большинство шотландцев проголосовало за то, чтобы остаться в ЕС.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее несколько раз исключал возможность проведения очередного референдума.