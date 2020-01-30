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Сенат Італії 12 лютого вирішить, чи постане Сальвіні перед судом

Четвер, 30 січня 2020, 12:02

12 лютого Сенат Італії розгляне питання про розслідування стосовно лідера націоналістичної опозиційної "Ліги" Маттео Сальвіні. Його звинувачують у викраденні мігрантів, яких майже два тижні не висаджували з корабля італійської берегової охорони "Бруно Грегоретті" в липні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Нещодавно комітет Сенату схвалив проведення розслідування стосовно Сальвіні, і лише члени "Ліги" проголосували за зняття з нього недоторканності та приведення їхнього лідера до суду.

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Колишній міністр внутрішніх справ Сальвіні, який заявив, що готовий сісти до в'язниці за цією справою, заявив минулого тижня, що він повідомить про те, що діючий уряд діяв так само, як він, тримаючи судно з мігрантами у морі протягом чотирьох днів.

Нагадаємо, Сальвіні дозволив зійти на берег 116 мігрантам лише після того, як Німеччина, Португалія, Франція, Люксембург і Ірландія погодилися прийняти більшість із них.

Сальвіні, який тоді був міністром внутрішніх справ, намагався перекрити кораблям з іммігрантами доступ до італійських портів.

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