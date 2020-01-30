Суд у Польщі покарав поляків за бійку з українськими школярами

Польський суд засудив п'ятьох чоловіків, які побилися з групою українських школярів, до позбавлення волі від шести до десяти місяців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

Інцидент трапився 2 грудня 2018 року в Прушкуві поблизу Ополя, де учні з України проживають в школі-інтернаті.

За висновками слідства, напружена ситуація виникла вранці у парку біля школи-інтернату. В інтернаті проживав Сергій З., який мав близькі стосунки з місцевою дівчиною. З цієї причини її брат Давід К. та двоє його товаришів заманили українця в парк, щоб побити. Сцену побачили мешканці інтернату і прибігли другові на допомогу. Побачивши групу підлітків, троє поляків утекли.

За декілька годин поблизу місцевого ресторану сталася бійка між дев'ятьма учнями інтернату та п'ятьма місцевими чоловіками віком від 18 до 30 років.

В обох випадках сторони представили різний перебіг подій. За словами українців, на них несподівано напали місцеві поляки, а напад могли скоїти з приводу їхньої національності.

Обвинувачені поляки стверджують, що їх спровокувала група агресивних іноземців. Вони заперечили, що негативно ставляться до осіб інших національностей.

Суд вирішив, що обвинувачені брали участь у звичайній бійці, і засудив п'ятьох поляків до позбавлення волі термінами від шести до десяти місяців. Вирок можуть оскаржити.