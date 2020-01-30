Суд в Польше наказал поляков за драку с украинскими школьниками

Польский суд приговорил пятерых мужчин, которые подрались с группой украинских школьников, к лишению свободы от шести до десяти месяцев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

Инцидент произошел 2 декабря 2018 года в Прушкуве вблизи Ополя, где ученики из Украины проживают в школе-интернате.

По заключению следствия, напряженная ситуация возникла утром в парке возле школы-интерната. В интернате проживал СергейЗ., который имел близкие отношения с местной девушкой. По этой причине ее брат Давид К. и двое его товарищей заманили украинца в парк, чтобы побить. Сцену увидели жители интерната и прибежали другу на помощь. Увидев группу подростков, трое поляков убежали.

За несколько часов вблизи местного ресторана произошла драка между девятью учениками интерната и пятью местными мужчинами в возрасте от 18 до 30 лет.

В обоих случаях стороны представили разный ход событий. По словам украинцев, на них неожиданно напали местные поляки, а нападение могли совершить по поводу их национальности.

Обвиняемые поляки утверждают, что их спровоцировала группа агрессивных иностранцев. Они отрицали, что негативно относятся к лицам других национальностей.

Суд решил, что обвиняемые участвовали в обычной драке, и приговорил пятерых поляков к лишению свободы сроками от шести до десяти месяцев. Приговор могут обжаловать.