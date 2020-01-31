Посол Німеччини в РФ назвав очікувану дату запуску "Північного потоку-2"

Трубопровід "Північний потік-2" має бути запущений не пізніше першого кварталу 2021 року.

Про це заявив посол Німеччини в Росії Геза Андреас фон Гайр, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

Гайр зазначив, що вказує такий термін, виходячи з розмови з головою "Газпрому" Алексеєм Міллером. "Запуск в роботу повинен відбутися наприкінці 2020 року або, найпізніше, в першому кварталі 2021 року", - сказав посол.

Міністр енергетики РФ Александр Новак раніше заявляв, що запуск трубопроводу очікується до кінця 2020 року.

Нагадаємо, 21 грудня США оголосили про запровадження санкцій проти трубопроводу "Північний потік-2", через що ключовий підрядник "Газпрому" компанія Allseas призупинила роботу над проєктом.

Міллер після цього говорив, що Росія зможе добудувати "Північний потік-2" своїми силами, без залучення закордонних підрядників.

Детальніше про механізм санкцій та можливості їхнього обходу читайте у статті "Американський удар по проєкту Путіна: чи зможуть санкції США зупинити Nord Stream 2".