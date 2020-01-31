Посол Германии в РФ назвал ожидаемую дату запуска "Северного потока-2"

Трубопровод "Северный поток-2" должен быть запущен не позднее первого квартала 2021 года.

Об этом заявил посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

Гайр отметил, что указывает такой термин, исходя из разговора с главой "Газпрома" Алексеем Миллером. "Запуск в работу должен состояться в конце 2020 или, самое позднее, в первом квартале 2021 года", - сказал посол.

Министр энергетики РФ Александр Новак ранее заявлял, что запуск трубопровода ожидается до конца 2020 года.

Напомним, 21 декабря США объявили о введении санкций против трубопровода "Северный поток-2", из-за чего ключевой подрядчик "Газпрома" компания Allseas приостановила работу над проектом.

Миллер после этого говорил, что Россия сможет достроить "Северный поток-2" своими силами, без привлечения зарубежных подрядчиков.

Подробнее о механизме санкций и возможности их обхода читайте в статье "Американский удар по проекту Путина: смогут ли санкции США остановить Nord Stream 2".