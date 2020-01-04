Трамп: США убили иранского генерала, чтобы остановить войну, а не начать ее
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты убили ведущего командующего Ирана Касема Сулеймани "чтобы остановить войну, а не начать ее".
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.
Трамп сказал, что "царство террора" Сулеймани "закончилось" после удара по аэропорту Багдад в пятницу.
Выступая на пресс-конференции во Флориде Трамп сказал о пятничной атаке: "Военные Соединенных Штатов нанесли безупречный точный удар, который убил террориста номер один Кассема Сулеймани."
"Сулеймани задумывал неизбежны и зловещие нападения на американских дипломатов и военных, но мы поймали его на месте преступления и уничтожили", – заявил президент США.
Сулеймани возглавлял операции Ирана на Ближнем Востоке в качестве лидера элитных сил "Кудс". Иран поклялся "жестоко отомстить" за его смерть.
Это убийство ознаменовало собой серьезную эскалацию напряженности в отношениях между Ираном и США.
Американские официальные лица заявили, что в качестве меры пресечения на Ближний Восток будут направлены еще 3000 военнослужащих.
Тем временем иракское государственное телевидение сообщило, что через 24 часа после убийства Сулеймани в стране был нанесен еще один удар.
Представитель американских военных возразил, что ответственность за это несет возглавляемая американцами коалиция, которая ведет боевые действия в регионе.
Позже в армии Ирака опровергли данные о новом ударе в регионе.