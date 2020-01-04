Швеція призупинила свою військову місію в Іраку

Швеція призупинила місію з тренування іракських військових після смертельного авіа удару США, в наслідок якого загинув провідний іранський генерал.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію SVT.

Швеція має 70 солдатів і офіцерів в Іраку на американській військовій базі за декілька кілометрів на північ від Багдада. Наразі прийняте рішення про припинення військових дій в цьому районі.

"Це через те, що там зараз напружена обстановка. Саме тому ми вирішили зробити перерву в місії", - заявила Крістіна Сваан, співробітниця відділу інформації шведських збройних сил.

Шведські інструктори займаються навчанням іракських сил оборони.

В збройних силах Швеції не стали уточняти, що означає перерва для персоналу і чи можливе повернення військових на батьківщину.

"В даний момент я не можу відповісти на це питання. Ми весь час стежимо за розвитком подій" - сказала Сваан.

3 січня під час повітряного обстрілу автомобіля у аеропорту Багдада загинув командувач іранських сил "Кудс" Кассем Сулеймані та командувач іракських шиїтів Абу Махді аль-Мухандіс. 31 грудня сталася спроба нападу на посольство США в Іраку.