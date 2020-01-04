Швеция приостановила свою военную миссию в Ираке
Швеция приостановила миссию по тренировке иракских военных после смертельного авиаудара США, в результате которого погиб ведущий иранский генерал.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию SVT.
Швеция имеет 70 солдат и офицеров в Ираке на американской военной базе в нескольких километрах к северу от Багдада. Сейчас принято решение о прекращении военных действий в этом районе.
"Это из-за того, что там сейчас напряженная обстановка. Именно поэтому мы решили сделать перерыв в миссии", - заявила Кристина Сваан, сотрудница отдела информации шведских вооруженных сил.
Шведские инструкторы занимаются обучением иракских сил обороны.
В вооруженных силах Швеции не стали уточнять, что означает перерыв для персонала и возможно ли возвращение военных на родину.
"В данный момент я не могу ответить на этот вопрос. Мы все время следим за развитием событий", - сказала Сваан.
3 января во время воздушного обстрела автомобиля в аэропорту Багдада погиб командующий иранских сил "Кудс" Кассем Сулеймани и командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис. 31 декабря произошла попытка нападения на посольство США в Ираке.