У Північній Македонії обрали тимчасового прем'єр-міністра

Парламент Північної Македонії затвердив перехідний уряд на чолі з колишнім міністром внутрішніх справ країни Олівером Спасовським.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Зоран Заєв 3 січня подав у відставку з посади прем'єр-міністра заради раніше узгоджених дострокових виборів 12 квітня.

Відповідно до угоди великих політичних партій, уряд тимчасово очолить Спасовський, який працював у адміністрації Заєва.

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Заєв оголосив про дострокові вибори, вказавши на своє "розчарування та обурення" у зв'язку з тим, що ЄС у жовтні не призначив дату початку переговорів про приєднання Скоп'є, незважаючи на угоду з Грецією щодо перейменування. Проти призначення дати виступили Франція, Нідерланди і Данія.

Після цього голова МЗС Північної Македонії Нікола Дімітров заявив, що Скоп'є прагне, щоб його заявку на вступ до ЄС розглядали окремо від заявки Албанії.