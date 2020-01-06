Німецький міністр каже, що погрози Трампа Іраку "не дуже корисні"

Погроза Іраку санкціями "не дуже корисна", заявив міністр закордонних справ Німеччини 6 січня, після того як президент США Дональд Трамп попередив, що Багдад може зіткнутися із санкціями, якщо сили США будуть змушені покинути країну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Парламент Іраку в неділю прийняв резолюцію, в якій просив уряд скасувати прохання до США про допомогу країні. Трамп пригрозив Багдаду санкціями, "яких вони ніколи не бачили".

"Я не думаю, що це працює - переконувати Ірак погрозами, а не аргументами", - заявив Гайко Маас на радіо Deutschlandfunk.

Він додав, що Німеччина, Велика Британія та Франція обговорюватимуть іранську ядерну угоду в понеділок і на цьому тижні відреагують на останні повідомлення Тегерану.

Уряд ісламської республіки Іран оголосив про остаточний вихід з "ядерної угоди", яка накладала обмеження на рівень та обсяги збагачення урану.