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Немецкий министр говорит, что угрозы Трампа Ираку "не очень полезны"

Понедельник, 6 января 2020, 09:35

Угроза Ираку санкциями "не очень полезна", заявил министр иностранных дел Германии 6 января, после того как президент США Дональд Трамп предупредил, что Багдад может столкнуться с санкциями, если силы США будут вынуждены покинуть страну.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Парламент Ирака в воскресенье принял резолюцию, в которой просил правительство отменить просьбу к США о помощи стране. Трамп пригрозил Багдаду санкциями, "которых они никогда не видели".

"Я не думаю, что это работает - убеждать Ирак угрозами, а не аргументами", - заявил Хайко Маас на радио Deutschlandfunk.

Он добавил, что Германия, Великобритания и Франция обсудят иранскую ядерную сделку в понедельник и на этой неделе отреагируют на последние сообщения Тегерана.

Правительство исламской республики Иран объявило об окончательном выходе из "ядерной сделки", которая накладывала ограничения на уровень и объемы обогащения урана.

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