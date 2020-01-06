У Франції заявили, що напруженість на Близькому Сході на руку ІДІЛ

Міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер заявив, що нинішня напруженість на Близькому Сході може вплинути на глобальне економічне зростання і оживити угруповання "Ісламська держава".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

"Слід завжди питати, кому це служить і хто отримує прибуток від цієї нестабільності. Нестабільність на Близькому Сході сьогодні вигідна тільки одній організації - угрупованню "Ісламська держава" – сказав міністр.

Ле Мер додав, що нестабільність "посилить терористичну загрозу над Францією і Європою".

Він також додав, що "будь-яка напруженість завжди впливає на глобальне економічне зростання".

Раніше уряд ісламської республіки Іран оголосив про остаточний вихід з "ядерної угоди", яка накладала обмеження на рівень та обсяги збагачення урану.

Парламент Іраку в неділю прийняв резолюцію, в якій просив уряд скасувати прохання до США про допомогу країні. Трамп пригрозив Багдаду санкціями, "яких вони ніколи не бачили".