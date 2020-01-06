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Во Франции заявили, что напряженность на Ближнем Востоке на руку ИГИЛ

Понедельник, 6 января 2020, 12:18

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что нынешняя напряженность на Ближнем Востоке может повлиять на глобальный экономический рост и оживить группировки "Исламское государство".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

"Следует всегда спрашивать, кому это служит и кто получает прибыль от этой нестабильности. Нестабильность на Ближнем Востоке сегодня выгодна только одной организации - группировке "Исламское государство" – сказал министр.

Ле Мэр добавил, что нестабильность "усилит террористическую угрозу над Францией и Европой".

Он также добавил, что "любая напряженность всегда влияет на глобальный экономический рост".

Ранее правительство исламской республики Иран объявил об окончательном уходе из "ядерной сделки", которая накладывала ограничения на уровень и объемы обогащения урана.

Парламент Ирака в воскресенье принял резолюцию, в которой просил правительство отменить просьбу к США о помощи стране. Трамп пригрозил Багдаду санкциями, "которых они никогда не видели".

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