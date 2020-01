ЄС шкодує через рішення Ірану щодо ядерної угоди

Євросоюз глибоко шкодує через остаточний вихід Ірану з "ядерної угоди", яка накладала обмеження на рівень та обсяги збагачення урану.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у своєму Twitter у понеділок написав верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

"Глибоко шкодуємо через останнє рішення Ірану щодо СВПД. ​​Як і завжди, ми будемо покладатися на результати моніторингу з боку МАГАТЕ", - заявив він. "Повна імплементація ядерної угоди сьогодні важливіша ніж будь-коли для регіональної і глобально безпеки", - додав глава дипломатії ЄС.

Deeply regret Iran’s latest announcement on #JCPOA. As ever we will rely on @iaeaorg verification. Full implementation of #NuclearDeal by all is now more important than ever, for regional stability & global security. I will continue working with all participants on way forward.