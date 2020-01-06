ЄС шкодує через рішення Ірану щодо ядерної угоди

Євросоюз глибоко шкодує через остаточний вихід Ірану з "ядерної угоди", яка накладала обмеження на рівень та обсяги збагачення урану.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у своєму Twitter у понеділок написав верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

"Глибоко шкодуємо через останнє рішення Ірану щодо СВПД. ​​Як і завжди, ми будемо покладатися на результати моніторингу з боку МАГАТЕ", - заявив він. "Повна імплементація ядерної угоди сьогодні важливіша ніж будь-коли для регіональної і глобально безпеки", - додав глава дипломатії ЄС.

Deeply regret Iran’s latest announcement on #JCPOA. As ever we will rely on @iaeaorg verification. Full implementation of #NuclearDeal by all is now more important than ever, for regional stability & global security. I will continue working with all participants on way forward. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 6, 2020

Боррель додав, що буде продовжувати працювати з усіма гравцями для пошуку шляхів вирішення.

Він також повідомив, що провів у неділю переговори з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем.

Нагадаємо, Іран зняв з себе обмеження щодо збагачення урану у відповідь на дії США.

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Технічно зняття цих обмежень означає, що Іран також може прямувати до виробництва високозбагаченого урану для ядерної зброї. Водночас, офіційне урядове повідомлення про це не каже. Уряд також пише, що планує продовжити співпрацю з МАГАТЕ.

Як повідомлялося, це рішення ухвалене на фоні значного загострення у відносинах США та Ірану. Раніше цими вихідними Трамп пригрозив вдарити по 52 мішенях Ірану у разі атаки проти США.

Загострення у відносинах почалося після ракетної атаки США, яка вбила генерала Сулеймані. У неділю сотні тисяч людей вийшли на вулиці, щоби вшанувати пам’ять генерала.

Детальніше читайте у статті: Як вбивство іранського генерала може вплинути навіть на Україну.