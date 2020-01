ЕС сожалеет из-за решения Ирана в отношении ядерной сделки

Евросоюз глубоко сожалеет из-за окончательного выхода Ирана с "ядерной сделки", которая накладывала ограничения на уровень и объемы обогащения урана.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в своем Twitter в понедельник написал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Глубоко сожалеем из-за последнего решения Ирана по СВПД. ​​Как и всегда, мы будем полагаться на результаты мониторинга со стороны МАГАТЭ", - заявил он. "Полная имплементация ядерной сделки сегодня важнее, чем когда-либо для региональной и глобальной безопасности", - добавил глава дипломатии ЕС.

Deeply regret Iran’s latest announcement on #JCPOA. As ever we will rely on @iaeaorg verification. Full implementation of #NuclearDeal by all is now more important than ever, for regional stability & global security. I will continue working with all participants on way forward.