ЕС сожалеет из-за решения Ирана в отношении ядерной сделки

Евросоюз глубоко сожалеет из-за окончательного выхода Ирана с "ядерной сделки", которая накладывала ограничения на уровень и объемы обогащения урана.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в своем Twitter в понедельник написал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Глубоко сожалеем из-за последнего решения Ирана по СВПД. ​​Как и всегда, мы будем полагаться на результаты мониторинга со стороны МАГАТЭ", - заявил он. "Полная имплементация ядерной сделки сегодня важнее, чем когда-либо для региональной и глобальной безопасности", - добавил глава дипломатии ЕС.

Deeply regret Iran’s latest announcement on #JCPOA. As ever we will rely on @iaeaorg verification. Full implementation of #NuclearDeal by all is now more important than ever, for regional stability & global security. I will continue working with all participants on way forward. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 6, 2020

Боррель добавил, что будет продолжать работать со всеми игроками для поиска путей решения.

Он также сообщил, что провел в воскресенье переговоры с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Напомним, Иран снял с себя ограничения по обогащению урана в ответ на действия США.

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Технически снятия этих ограничений означает, что Иран также может идти к производству высокообогащенного урана для ядерного оружия. В то же время, официальное правительственное сообщение об этом не говорит. Правительство также пишет, что планирует продолжить сотрудничество с МАГАТЭ.

Как сообщалось, это решение принято на фоне значительного обострения в отношениях США и Ирана. Ранее на эти выходных Трамп пригрозил нанести ударить по 52 целям в Иране в случае атаки против США.

Обострение в отношениях началось после ракетной атаки США, которая убила генерала Сулеймани. В воскресенье сотни тысяч людей вышли на улицы, чтобы почтить его память.

Подробнее читайте в статье: Как убийство иранского генерала может повлиять даже на Украину.