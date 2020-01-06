НАТО: Іран ніколи не повинен отримати ядерну зброю

Всі країни НАТО мають єдину позицію щодо того, що Іран ніколи не повинен отримати ядерну зброю.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявив у понеділок генсек НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу за підсумками зустрічі послів країн-членів Альянсу щодо загострення напруги на Близькому Сході.

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"Ми погодилися, що Іран ніколи не повинен отримати ядерну зброю. Ми поділяємо занепокоєння з приводу ракетних випробувань Ірану", - сказав Столтенберг.

За його словами, на зустрічі США поінформували союзників про ситуацію в регіоні після недавніх нападів на коаліційні сили в Іраку і та після удару по генералу Сулеймані.

Столтенберг зазначив, що протягом багатьох років всі союзники висловлювали стурбованість з приводу дестабілізуючої діяльності Ірану в усьому регіоні. Він окремо закликав Іран утриматись від провокацій.

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"На нашій сьогоднішній зустріч союзники закликали до стриманості і деескалації. Новий конфлікт нікому не потрібен", - сказав Столтенберг.

Нагадаємо, Іран заявив у неділю, що знімає з себе обмеження щодо збагачення урану у відповідь на дії США.

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