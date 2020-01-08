Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Посольство виключило теракт як причину катастрофи в Ірані, але потім видалило новину

МЗС: в катастрофі літака МАУ загинули громадяни 7 країн

В літаку МАУ, який розбився в Ірані, загинули 11 українців - РНБО

З'явилося відео падіння літака МАУ в Ірані з палаючим двигуном






В літаку МАУ, який розбився в Ірані, загинули 11 українців - РНБО

Середа, 8 січня 2020, 10:04

На борту літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", який зазнав аварії в Ірані, перебували 11 українських громадян.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві Ради національної безпеки та оборони України

"За оперативною інформацією, на борту Boeing 737 рейсу PS 752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", який розбився після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані, знаходилося 2 громадянина України - пасажири, і 9 членів екіпажу - також громадяни України", - йдеться у повідомленні РНБО на сторінці у Facebook.

Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, розбився незабаром після зльоту 8 січня. Причини катастрофи невідомі.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. На місці трагедії триває пошукова операція.

Посольство України в Ірані заявило, що, за попередньою інформацією, літак розбився внаслідок аварії двигуна через технічні причини. Посольство наголошує, що наразі версія теракту виключається.

Наразі не зрозуміло, чи пов'язаний інцидент з протистоянням Ірану та США.

Дивіться також відео падіння літака МАУ в Ірані.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Іран інциденти
powered by lun.ua