В літаку МАУ, який розбився в Ірані, загинули 11 українців - РНБО
На борту літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", який зазнав аварії в Ірані, перебували 11 українських громадян.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві Ради національної безпеки та оборони України
"За оперативною інформацією, на борту Boeing 737 рейсу PS 752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", який розбився після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані, знаходилося 2 громадянина України - пасажири, і 9 членів екіпажу - також громадяни України", - йдеться у повідомленні РНБО на сторінці у Facebook.
Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, розбився незабаром після зльоту 8 січня. Причини катастрофи невідомі.
На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. На місці трагедії триває пошукова операція.
Посольство України в Ірані заявило, що, за попередньою інформацією, літак розбився внаслідок аварії двигуна через технічні причини. Посольство наголошує, що наразі версія теракту виключається.
Наразі не зрозуміло, чи пов'язаний інцидент з протистоянням Ірану та США.
Дивіться також відео падіння літака МАУ в Ірані.