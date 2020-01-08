В літаку МАУ, який розбився в Ірані, загинули 11 українців - РНБО

На борту літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", який зазнав аварії в Ірані, перебували 11 українських громадян.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві Ради національної безпеки та оборони України

"За оперативною інформацією, на борту Boeing 737 рейсу PS 752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", який розбився після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані, знаходилося 2 громадянина України - пасажири, і 9 членів екіпажу - також громадяни України", - йдеться у повідомленні РНБО на сторінці у Facebook.

Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, розбився незабаром після зльоту 8 січня. Причини катастрофи невідомі.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. На місці трагедії триває пошукова операція.

Посольство України в Ірані заявило, що, за попередньою інформацією, літак розбився внаслідок аварії двигуна через технічні причини. Посольство наголошує, що наразі версія теракту виключається.

Наразі не зрозуміло, чи пов'язаний інцидент з протистоянням Ірану та США.

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