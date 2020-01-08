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МИД: в катастрофе самолета МАУ погибли граждане 7 стран

Среда, 8 января 2020, 10:18

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал страны происхождения граждан, погибших на борту самолета МАУ, разбившегося в Иране.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На борту самолета всего было 82 гражданина Ирана, написал Вадим Пристайко в своем Twitter. На втором месте по численности - граждане Канады, 63 человека.

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Министр также подтвердил, что в самолете находились 11 граждан Украины: два пассажира и девять членов экипажа.

Также в самолете были десять граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

"Выражаем наши соболезнования. Украинские власти продолжают расследование", - написал Пристайко.

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Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, разбился вскоре после взлета 8 января. Причины катастрофы неизвестны.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. На месте трагедии продолжается поисковая операция.

Пока не ясно, связан ли инцидент с противостоянием Ирана и США.

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