Ув’язнений каталонський політик обраний віцепрезидентом групи в Європарламенті

Ув’язнений каталонський політик Оріол Жункерас обраний президентом групи Європейський вільний альянс (EFA) в Європейському парламенті.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна заява розміщена на сайті альянсу.

Європейський вільний альянс разом із "Зеленими" формує четверту за величиною політичну групу в Європарламенті. Жункерас після обрання також став віцепрезидентом групи EFA/"Зелені".

На початку тижня Європарламент заявив, що визнає Жункераса євродепутатом після рішення суду ЄС минулого місяця.

"Ми з нетерпінням чекаємо, щоб привітати Оріола Жункераса в Страсбурзі наступного тижня, щоб він зайняв місце депутата Європарламенту та взяти на себе головування в групі EFA". Оріол Жункерас є депутатом Європарламенту з червня 2019 року і користується імунітетом", - заявив євро депутат Франсуа Алфонсію.

Жункерас, колишній віцепрезидент Каталонії, перебуває у в'язниці через участь в організації референдуму про незалежність Каталонії у 2017 році.

У травні він брав участь у виборах в Європарламент і отримав місце євродепутата, іспанська влада не дозволила йому вийти з-під варти, щоб отримати відповідні документи. Пізніше він був засуджений до 13 років в'язниці за звинуваченням у підбурюванні до заколоту і неправомірному використанні державних коштів.

У грудні Суд ЄС вирішив, що Жункерас має право на імунітет як євродепутат, і йому мають дозволити зайняти місце в Європарламенті. Чи вдасться Жункерасу вийти з в'язниці, залежить від рішення Верховного суду Іспанії.