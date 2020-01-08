Заключенный каталонский политик избран вице-президентом группы в Европарламенте

Заключенный каталонский политик Ориол Жункерас избран президентом группы Европейский свободный альянс (EFA) в Европейском парламенте.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте альянса.

Европейский свободный альянс вместе с "Зелеными" формирует четвертую по величине политическую группу в Европарламенте. Жункерас после избрания также стал вице-президентом группы EFA/"Зеленые".

В начале недели Европарламент заявил, что признает Жункераса евродепутатом после решения суда ЕС в прошлом месяце.

"Мы с нетерпением ждем, чтобы приветствовать Ориола Жункераса в Страсбурге на следующей неделе, чтобы он занял место депутата Европарламента и взял на себя председательство в группе EFA". Жункерас является депутатом Европарламента с июня 2019 годаи пользуется иммунитетом", - заявил евродепутат Франсуа Алфонсию.

Жункерас, бывший вице-президент Каталонии, находится в тюрьме за участие в организации референдума о независимости Каталонии в 2017 году.

В мае он участвовал в выборах в Европарламент и получил место евродепутата, испанские власти не позволили ему выйти из-под стражи, чтобы получить соответствующие документы. Позже он был приговорен к 13 годам тюрьмы по обвинению в подстрекательстве к мятежу и неправомерном использовании государственных средств.

В декабре Суд ЕС решил, что Жункерас имеет право на иммунитет как евродепутат и ему должны позволить занять место в Европарламенте. Удастся ли политику выйти из тюрьмы, зависит от решения Верховного суда Испании.