В адміністрації Трампа вважають, що Іран свідомо не бив по районах з американцями - ЗМІ

Серед чиновників адміністрації президента США зростає переконання, що ракети Ірану навмисно оминали населені американцями райони під час атак минулої ночі, заявили численні представники адміністрації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Ці посадовці вказали, що Іран міг би націлити свої ракети на ураження районів, населених американцями - але цього не зробив.

Вони припустили, що Іран, ймовірно, вирішив надіслати месидж, а не вжити достатньо дій, щоб викликати значну військову реакцію США. Це є можливим сигналом, що влада Ірану обрала "пусту" демонстрацію сили у відповідь на вбивство генерала Касема Сулеймані та прагне заспокоєння напруженості.

Ракети також впали близько до консульства США в Ербілі, але не влучили в саме консульство, хоча очікувалося, що могли. Чиновники заявили, що внаслідок атак у США жертв немає.

Як повідомляє одне джерело, Пентагон оцінює, чи стали ці атаки межею відповіді Ірану і чи були вони сплановані таким чином, щоб не завдати значної шкоди.

"Ми могли це зробити, але ми цього не зробили", - начебто повідомлення, яке надсилають іранці, заявив чиновник Держдепартаменту.

США дали Ірану "можливість робити те, що їм потрібно зробити, а не ескалацію зі вбивством американців", заявив чиновник. Це був "розумний хід" іранців, які зрозуміли, що їм доведеться нести більші втрати, якщо вони вб'ють американців, сказав він.

Тепер головне питання полягає в тому, чи проіранські сили в регіоні діятимуть так само, пояснив чиновник. Помпео зараз "прагматичний", і загальна думка минулої ночі була "давайте переведемо подих".

Нагадаємо, відразу дві військові бази в Іраку, на яких розташований американський військовий контингент, були атаковані минулої ночі, причому уряд Ірану офіційно підтвердив, що це був його напад і готуються інші.

Президент США Дональд Трамп спокійно відреагував на ракетні удари Ірану та анонсував свою заяву у відповідь на атаку.

Іранське телебачення заявило, що 80 "американських терористів" загинули, а американські вертольоти та військова техніка пошкоджені.