У Фінляндії хочуть переглянути участь у міжнародній коаліції проти ІДІЛ

Міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен заявив, що участь країни в очолюваній США міжнародній коаліції по боротьбі з терористичною операцією "Ісламська держава" має бути переглянута у зв'язку з погіршенням ситуації з безпекою в Іраку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію Yle.

"Ситуація загострилася і стала більш серйозною. Спільно з коаліцією слід оцінити доцільність операції. Потрібно дбати про безпеку фінів", - заявив міністр.

Варто зазначити, що фінські військовослужбовці, які базуються в Ербілі на півночі Іраку, не постраждали в результаті ракетного удару Ірану по американських об'єктах.

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо засудив атаку. Фінляндія має намір вимагати від Ірану пояснень.

Нагадаємо, відразу дві військові бази в Іраку, на яких розташований американський військовий контингент, були атаковані минулої ночі, причому уряд Ірану офіційно підтвердив, що це був його напад і готуються інші.