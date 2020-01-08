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В Финляндии хотят пересмотреть участие в международной коалиции против ИГИЛ

Среда, 8 января 2020, 15:45

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что участие страны в возглавляемой США международной коалиции по борьбе с "Исламским государством" должно быть пересмотрено в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Ираке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

"Ситуация обострилась и стала более серьезной. Совместно с коалицией следует оценить целесообразность операции. Нужно заботиться о безопасности финнов", - заявил министр.

Стоит отметить, что финские военнослужащие, базирующиеся в Эрбиле на севере Ирака, не пострадали в результате ракетного удара Ирана по американским объектам.

Президент Финляндии Саули Ниинистьо осудил атаку. Финляндия намерена требовать от Ирана объяснений.

Напомним, сразу две военные базы в Ираке, на которых расположен американский военный контингент, были атакованы прошлой ночью, причем правительство Ирана официально подтвердило, что это было его нападение и готовятся другие.

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