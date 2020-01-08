Іран: літак МАУ не подавав сигнал біди і не виходив на зв'язок з диспетчером

Пілот літака МАУ, що розбився 8 січня біля Тегеранa, від початку польоту не мав зв'язку з вежею та диспетчером, і не подавав сигналу тривоги.

Про це заявив голова іранської організації цивільної авіації Алі Абедзадех у коментарі іранським ЗМІ, повідомляє "Європейська правда".

Іранський посадовець зауважив, що літак вилетів із годинною затримкою. "Я не знаю про причину затримки (вильоту. - Ред.) та проблему технічної несправності; причина аварії незрозуміла і не може бути оголошена до моменту аналізу інформації з чорної скриньки літака", - цитує його державна агентство IRNA

Він водночас повідомив, що літак "не подавав сигналу біди".

"У нас немає інформації про жодні несправності, і пілот не контактував із баштою диспетчерів"", - зауважив Абедзадех, якого цитує близька до уряду агенція Mehr.

На запитання, чи може катастрофа це бути наслідком терористичного акту, посадовець відповідати відмовився: "Жодного коментаря щодо терористичної атаки не можна робити, поки не буде проведене дослідження чорної скриньки".

Чиновник додав, що ще не визначено, якій країні буде передана чорна скринька літака, проте Іран не передаватиме її виробникові лайнера - американській компанії Boeing.

Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, розбився незабаром після зльоту 8 січня. На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Загинули 11 громадян України – 2 пасажирів та 9 членів екіпажу.

Наразі не зрозуміло, чи пов'язаний інцидент з протистоянням Ірану та США.

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