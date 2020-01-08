Іран не даватиме чорні скриньки літака МАУ американцям і Boeing - ЗМІ

Іран не передаватиме чорні скриньки літака МАУ, що розбився 8 січня біля Тегеранa, виробникові - американській компанії Boeing.

Про це заявив голова іранської організації цивільної авіації, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Алі Абідзаде, якого цитує агентство Mehr, також заявив, що не ясно, якій країні Іран передасть скриньки, щоб їхні дані могли бути проаналізовані.

Зазначимо, що іранці можуть не віддавати чорні скриньки згідно з додатком HP 13 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 року. Але вони повинні допустити українську сторону.

Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, розбився незабаром після зльоту 8 січня.

Як повідомив спікер аеропорту Імама Хомейні, на борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.

Наразі не зрозуміло, чи пов'язаний інцидент з протистоянням Ірану та США.

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