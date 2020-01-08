Спецслужбы назвали предварительную причину катастрофы лайнера МАУ - источник Reuters

Источник в канадских структурах сектора безопасности сообщил о результатах предварительного изучения причин катастрофы авиалайнера Boeing 737 Международных авиалиний Украины.

Об этом сообщило агентство Reuters, отметив, что представитель спецслужбы общался с несколькими агентствами на условиях анонимности.

По данным канадского собеседника, "первоначальная оценка" западных разведывательных служб свидетельствует о том, что украинский авиалайнер не был сбит ракетой.

Как известно, среди жертв катастрофы были граждане 7 стран, но особенно велико количество канадских граждан, преимущественно иранского происхождения, в связи с чем Канада уделяет особое внимание расследованию трагедии. 63 пассажира погибшего авиалайнера зарегистрировались на рейс по канадским паспортам, сообщили ранее в украинском МИД.

Канадский источник Reuters, комментируя выводы западных спецслужб, заверил, что по наиболее вероятной версии украинский Boeing 737 столкнулся с технической неисправностью в ходе полета.

Дополнительную информацию агентство не предоставило.

Как сообщалось ранее, США предложили Украине помощь после авиакатастрофы в Иране. Расследование с участием украинской стороны должно начаться в Иране в ближайшее время. В то же время, Тегеран заявил, что не будет передавать "черные ящики" производителю лайнера - американской компании Boeing.