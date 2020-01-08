США запропонували Україні допомогу після авіакатастрофи в Ірані

США готові запропонувати допомогу Україні після катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" в Ірані.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві держсекретаря США Майка Помпео.

Держдеп висловив співчуття рідним і близьким загиблих в авіакатастрофі.

"Сполучені Штати пильно стежитимуть за цим інцидентом і готові запропонувати Україні будь-яку можливу допомогу" - йдеться у заяві.

За словами Помпео, США також закликають усіх до цілковитої співпраці у розслідуванні причин авіакатастрофи.

В Ірані раніше заявили, що ще не визначено, якій країні буде передана чорна скринька літака, проте Тегеран не передаватиме її виробникові лайнера - американській компанії Boeing.

Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, розбився незабаром після зльоту 8 січня. На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Загинули 11 громадян України – 2 пасажирів та 9 членів екіпажу.

Наразі не зрозуміло, чи пов'язаний інцидент з протистоянням Ірану та США.

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