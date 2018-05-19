Принц Гаррі одружився з акторкою Меган Маркл

У Британії в каплиці святого Георгія Віндзорського замку відбулася церемонія вінчання принца Гаррі з американською акторкою Меган Маркл.

Трансляцію королівського весілля веде BBC.

Приблизно опівдні наречена прибула до каплиці святого Георгія, де на неї вже чекав наречений разом із дружбою принцом Вільямом.

фото ВВС

Загалом же перші гості до каплиці почали прибувати ще з самого ранку. Однією з останніх прибула королева Єлизавета ІІ з чоловіком, принцом Філіпом.

Меган Маркл стала першою королівською нареченою, яка половину шляху до вівтаря пройшла самостійно.

На півшляху наречену зустрів майбутній свекор, принц Чарльз, який підвів її до вівтаря і принца Гаррі. Рідний батько нареченої не зміг прибути на церемонію через стан здоров’я.

Сама церемонія розпочалася на 6 хвилин пізніше запланованого. Зрештою, близько 12.40 пара обмінялася обручками і принесла весільні клятви.

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Як повідомлялося, принц Гаррі і його дружина Меган Маркл після весілля отримають титули герцога і герцогині Сассекських.