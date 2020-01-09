Посол України пояснив МЗС Ізраїлю контрпродуктивність заяв посла в Києві

9 січня посол України в Ізраїлі Геннадій Надоленко у ході зустрічі в МЗС Ізраїлю "довів до ізраїльської сторони позицію щодо контрпродуктивності публічної дискусії, яку здійснює посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон, щодо внутрішніх питань української політики".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Приводом реакції Надоленка стала, зокрема, спільна заява послів Ізраїлю та Польщі в Україні від 2 січня, в якій вони розкритикували вшанування українською владою лідерів ОУН Андрія Мельника та Степана Бандери, а також письменника і міністра УНР Івана Липи та його сина, одного з ідеологів українського націоналізму Юрія Липи.

"Посол України наголосив, що відродження та збереження національної пам'яті українського народу є одним з пріоритетних напрямів державної політики України. Дискусії у цій сфері мають проходити на рівні істориків і експертів", - сказано у повідомленні пресслужби посольства України в Ізраїлі.

Нагадаємо, у Верховній раді після заяви послів відповіли, що дипломати допустили неправдиві твердження.

8 січня стало відомо, що МЗС України заявило послу Польщі Бартошу Ціхоцькому про "контрпродуктивність публічної дискусії щодо внутрішніх питань української політики".