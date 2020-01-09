Посол Украины объяснил МИД Израиля контрпродуктивность заявлений посла в Киеве

9 января посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко в ходе встречи в МИД Израиля "довел до израильской стороны позицию о контрпродуктивности публичной дискуссии, которую осуществляет посол Израиля в Украине Джоэль Лион, по внутренним вопросам украинской политики".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Поводом для реакции Надоленко стало, в частности, совместное заявление послов Израиля и Польши в Украине от 2 января, в котором они раскритиковали чествование украинской властью лидеров ОУН Андрея Мельника и Степана Бандеры, а также писателя и министра УНР Ивана Липы и его сына, одного из идеологов украинского национализма Юрия Липы.

"Посол Украины отметил, что возрождение и сохранение национальной памяти украинского народа является одним из приоритетных направлений государственной политики Украины. Дискуссии в этой сфере должны проходить на уровне историков и экспертов", - говорится в сообщении пресс-службы посольства Украины в Израиле.

Напомним, в Верховной раде после заявления послов ответили, что дипломаты допустили ложные утверждения.

8 января стало известно, что МИД Украины заявил послу Польши Бартошу Цихоцкого о "контрпродуктивности публичной дискуссии по внутренним вопросам украинской политики".