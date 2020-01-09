Суд Испании отказался признать осужденного каталонского политика депутатом Европарламента

Верховный суд Испании отказался отпустить из-под тюремного заключения бывшего вице-президента Каталонии Ориола Жункераса, чтобы он занял пост депутата Европарламента.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Уголовная палата Верховного суда в четверг решила проинформировать Европейский парламент о том, что Жункерас приговорен к 13 годам лишения свободы за подстрекательство к мятежу в ходе судебного разбирательства, что не позволяет ему получить доступ к протокольной процедуре, необходимой для получения мандата.

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Таким образом, суд решил правовую проблему, возникшую после решения Суда ЕС, который постановил, что Жункерас обладает парламентским иммунитетом с 13 июня, после объявления результатов выборов в Европарламент.

Испанский суд указал, что Жункерас после вынесения окончательного приговора был лишен возможности исполнять обязанности члена Европарламента, что означает, что он не будет освобожден.

В декабре Суд ЕС решил, что Жункерас имеет право на иммунитет как евродепутат, и ему должны позволить занять место в Европарламенте, поскольку на момент объявления выборов не было окончательного приговора, и он находился под предварительным заключением.

Однако суд оставил за испанским судом право определять степень этого иммунитета, когда в уголовном процессе будет принято окончательное решение.

Во вторник Европарламент объявил, что на следующем пленарном заседании, 13 января, он "примет к сведению" избрание членов Европарламента Ориола Жункераса, а также бывшего президента Каталонии Карлеса Пучдемона и его соратника Тони Комина, которые бежали в Бельгию.