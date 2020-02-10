В мае в Украину прибудет миссия по вопросам безвиза с Канадой

В мае в этом году запланирован приезд в Украину специальной оценочной миссии Департамента иммиграции Канады, направленный на либерализацию визовой политики для украинцев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу украинского правительства.

"В мае в этом году мы ожидаем приезда специальной оценочной миссии Департамента иммиграции Канады. Наше правительство окажет ей максимальное содействие, поэтому надеемся, что уже в ближайшем будущем мы будем иметь положительные результаты на пути к украинско-канадскому безвизу", - сказал премьер-министр Украина Алексей Гончарук.

Он напомнил, что в прошлом году Канада предложила Украине присоединиться к программе упрощенного визового режима - ЭТА+.

10 февраля Гончарук встретился с послом Канады в Украине Ларисой Галадзой. Они обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений.

Согласно программе правительства, в 2020 году планируется завершить переговоры об упрощении визового режима с Канадой.

Заметим, Канада в первые месяцы 2019 года отказала в визах 23% заявителей из Украины.