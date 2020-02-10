Віцепрезидентка Єврокомісії: якби у мене був день у кріслі Путіна, я повернула б Крим Україні

Віцепрезидентка Єврокомісії з питань цінностей та прозорості Вера Юрова заявила, що повернула б Крим Україні, якби могла очолити Росію хоча б на день.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на бліц-інтерв'ю Юрової пресслужбі партії Альянс лібералів і демократів (ALDE).

На запитання про те, з яким політиком вона гіпотетично помінялася б місцями на день, Юрова сказала, що "я перемістилася б до Москви і замінила Владіміра Владіміровіча Путіна".

"Якби у мене був один день, я б повернула Крим назад Україні", - додала чеський політик.

Днями віцепрезидентка Єврокомісії також відкинула "неправдиві твердження" Росії, які намагаються "спотворити історію Другої світової війни".