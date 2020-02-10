Віцепрезидентка Єврокомісії: якби у мене був день у кріслі Путіна, я повернула б Крим Україні
Понеділок, 10 лютого 2020, 17:52
Віцепрезидентка Єврокомісії з питань цінностей та прозорості Вера Юрова заявила, що повернула б Крим Україні, якби могла очолити Росію хоча б на день.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на бліц-інтерв'ю Юрової пресслужбі партії Альянс лібералів і демократів (ALDE).
На запитання про те, з яким політиком вона гіпотетично помінялася б місцями на день, Юрова сказала, що "я перемістилася б до Москви і замінила Владіміра Владіміровіча Путіна".
"Якби у мене був один день, я б повернула Крим назад Україні", - додала чеський політик.
Днями віцепрезидентка Єврокомісії також відкинула "неправдиві твердження" Росії, які намагаються "спотворити історію Другої світової війни".
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