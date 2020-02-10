Вице-президент Еврокомиссии: если бы у меня был день в кресле Путина, я вернула бы Крым Украине
Понедельник, 10 февраля 2020, 17:52
Вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова заявила, что вернула бы Крым Украине, если бы могла возглавить Россию хотя бы на день.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на блицинтервью Юровой пресс-службе партии Альянс либералов и демократов (ALDE).
На вопрос о том, с каким политиком она гипотетически поменялась бы местами на день, Юрова сказала, что "я переместилась бы в Москву и заменила Владимира Владимировича Путина".
"Если бы у меня был один день, я бы вернула Крым назад Украине", - добавила чешский политик.
На днях вице-президент Еврокомиссии также отвергла "ложные утверждения" России, которые пытаются "исказить историю Второй мировой войны".
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