У партії Меркель вимагають якомога швидше знайти нового кандидата в канцлери

Німецькі політики з консервативних партій, які входять до урядової коаліції, вимагають якнайшвидше визначитися з кандидатом на посаду голови уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Від того, наскільки швидко партії оберуть нового кандидата, загалом залежить стабільність у всій Німеччині, заявив прем'єр-міністр Баварії, голова Християнсько-соціального союзу (ХСС) Маркус Зедер.

"Не може бути персональних дискусій протягом наступних дев'яти місяців. Це паралізує весь політичний процес", - наголосив він. Потрібний "розумний і швидкий процес ухвалення рішень".

"Йдеться не лише про одне персональне питання. Йдеться про стабільність всієї країни - про ХДС, звичайно, але і цілої країни", - наголосив Зедер.

Своєю черго голова ХДС в Нижній Саксонії Бернд Альтгусманн також закликав до швидкого визначення кандидатури на посаду канцлера країни.

"Ми повинні розсудливо і розумно, але в осяжному майбутньому пришвидшити процес знаходження відповідної особистості. Місяці затримок загрожуватимуть суворими випробуваннями", - зазначив він.

На вівторок, 11 лютого, запланована зустріч коаліційних фракцій ХДС/ХСС та Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) в Бундестазі, на якій обговорять подальший план після заяви Аннегрет Крамп-Карренбауер. Опозиційні партії також проведуть зустрічі.

Як повідомлялось, Аннегрет Крамп-Карренбауер 10 лютого заявила, що залишить посаду голови ХДС та не висуватиметься в канцлери. При цьому вона залишиться міністром оборони ФРН.