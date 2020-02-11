В партии Меркель требуют как можно скорее найти нового кандидата в канцлеры

Немецкие политики из консервативных партий, которые входят в правительственную коалицию, требуют как можно быстрее определиться с кандидатом на должность главы правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

От того, насколько быстро партии выберут нового кандидата, в целом зависит стабильность во всей Германии, заявил премьер-министр Баварии, председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер.

"Не может быть персональных дискуссий в течение следующих девяти месяцев. Это парализует весь политический процесс", - подчеркнул он. Нужен "умный и быстрый процесс принятия решений".

"Речь идет не только об одном персональный вопрос. Речь идет о стабильности всей страны - о ХДС, конечно, но и целой страны", - подчеркнул Зедер.

В свою очередь председатель ХДС в Нижней Саксонии Бернд Альтгусманн также призвал к скорейшему определению кандидатуры на пост канцлера страны.

"Мы должны здраво и разумно, но в обозримом будущем ускорить процесс нахождения соответствующей личности. Месяцы задержек будут угрожать суровыми испытаниями", - отметил он.

На вторник, 11 февраля, запланирована встреча коалиционных фракций ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге, на которой обсудят дальнейший план после заявления Аннегрет Крамп-Карренбауер. Оппозиционные партии также проведут встречи.

Как сообщалось, Аннегрет Крамп-Карренбауер 10 февраля заявила, что покинет пост председателя ХДС и не будет выдвигаться в канцлеры. При этом она останется министром обороны ФРГ.