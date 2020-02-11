Естонія спільно з Латвією і Фінляндією розробляє бронетранспортери нового типу

У найближче десятиліття у Сил оборони Естонії може з'явитися більше ста нових бронетранспортерів на базі фінської групи Patria.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

Розробка машин ведеться спільно з Латвією і Фінляндією.

У грудні між представниками Естонії, Латвії та Фінляндії було підписано договір, який передбачає спільну розробку сучасного бронетранспортера нового типу.

"Ми хочемо таку платформу, яка буде задовольняти всі наші військові вимоги. Також БТР повинен бути простим, максимально доброзичливим до тих, хто його використовує. У наших резервних військах багато солдатів, і ця машина повинна бути недорогою, щоб озброїти нею якомога більше військових одиниць", - сказав директор Департаменту оборонних інвестицій Естонії Кусті Сальм.

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Бронетранспортер буде розроблятися на основі броньованої платформи фінської групи Patria у варіанті з шістьма колесами, кожне з яких ведуче.

"Шестиколісні машини більш мобільні. Ці БТРи легші, ніж бойові машини з платформою 8 на 8. Броньовики 6 на 6 відповідають мінімальним вимогам, щоб взаємодіяти разом з самохідними артилерійськими установками", - підкреслює завідувач кафедри тактики Вищої військової школи, підполковник Тармо Кундла.

Фахівці переконані, що бронетранспортер на базі Patria ідеально підходить Силам оборони Естонії. Він практичний і функціональний.

"Такий БТР підходить нашому клімату, рельєфу, профілю солдатів. Бронетранспортер добре показав себе як в Естонії, так і в зарубіжних місіях. Досвід використання таких машин хороший", - пояснює Сальм.

У найближчі 10 років Силам оборони Естонії може знадобитися більше сотні таких машин. Перші ж закупівлі можуть пройти в 2024 році.