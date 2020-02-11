Эстония вместе с Латвией и Финляндией разрабатывает бронетранспортеры нового типа

В ближайшее десятилетие у Сил обороны Эстонии может появиться более ста новых бронетранспортеров на базе финской группы Patria.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

Разработка машин ведется совместно с Латвией и Финляндией.

В декабре между представителями Эстонии, Латвии и Финляндии был подписан договор, который предполагает совместную разработку современного бронетранспортера нового типа.

"Мы хотим такую платформу, которая будет удовлетворять все наши военные требования. Также БТР должен быть простым, максимально дружелюбным к тем, кто его использует. В наших резервных войсках много солдат, и эта машина должна быть недорогой, чтобы вооружить ею как можно больше военных единиц", - сказал директор Департамента оборонных инвестиций Эстонии Кусти Сальм.

Бронетранспортер будет разрабатываться на основе бронированной платформы финской группы Patria в варианте с шестью колесами, каждое из которых ведущее.

"Шестиколесные машины более мобильны. Эти Бтры легче, чем боевые машины с платформой 8 на 8. Броневики 6 на 6 соответствуют минимальным требованиям, чтобы взаимодействовать вместе с самоходными артиллерийскими установками", - подчеркивает заведующий кафедры тактики Высшей военной школы, подполковник Тармо Кундла.

Специалисты убеждены, что бронетранспортер на базе Patria идеально подходит Силам обороны Эстонии. Он практичен и функционален.

"Такой БТР подходит нашему климату, рельефу, профиля солдат. Бронетранспортер хорошо показал себя как в Эстонии, так и в зарубежных миссиях. Опыт использования таких машин хороший", - объясняет Сальм.

В ближайшие 10 лет Силам обороны Эстонии может потребоваться больше сотни таких машин. Первые же закупки могут пройти в 2024 году.