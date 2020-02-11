Уряд Швейцарії застеріг від скасування свободи пересування з ЄС

Швейцарський уряд у вівторок закликав виборців голосувати проти ініціативи про припинення угоди з ЄС про вільне пересування громадян, яку висунула на референдум права Швейцарська народна партія.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

В уряді заявили, що схвалення ініціативи "матиме болючі наслідки, в першу чергу – для сфер безпеки та надання притулку, а також для прикордонного руху та свободи пересування".

Читайте також Швейцарія проведе голосування за обмеження мігрантів з ЄС

Голосування щодо ініціативи 17 травня матиме зобов’язуючий характер, і якщо її приймуть, Швейцарія ризикує втратити свій привілейований доступ до єдиного ринку ЄС, який є основою швейцарської економіки, орієнтованої на експорт.

Прийняття ініціативи також може призвести до того, що нейтральна Швейцарія, яка не є членом ЄС, може вийти з Шенгенської зони і Дублінської угоди про надання притулку, повідомили офіційні особи у вівторок.

Рух за референдум відображає занепокоєння з приводу напливу іноземців до країни. Торік в Швейцарію іммігрували 55 тисяч людей у той час, як іноземне населення становить 2,1 млн — близько чверті від загальної кількості у 8,5 млн осіб.

Брюссель застерігає, що будь-які обмеження імміграції громадян ЄС ставлять під сумнів низку двосторонніх угод, включаючи угоди про взаємне визнання промислових стандартів, державні закупівлі, сільське господарство, дослідження і транспорт.