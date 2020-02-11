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Правительство Швейцарии предостерегло от отмены свободы передвижения с ЕС

Вторник, 11 февраля 2020, 10:54

Швейцарское правительство во вторник призвало избирателей голосовать против инициативы о прекращении соглашения с ЕС о свободном передвижении граждан, которую выдвинула на референдум правая Швейцарская народная партия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

В правительстве заявили, что одобрение инициативы "будет иметь болезненные последствия, в первую очередь - для сфер безопасности и предоставления убежища, а также для пограничного движения и свободы передвижения".

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Голосование по инициативе 17 мая будет иметь обязывающий характер, и если ее примут, Швейцария рискует потерять свой привилегированный доступ к единому рынку ЕС, который является основой швейцарской экономики, ориентированной на экспорт.

Принятие инициативы может привести к тому, что нейтральная Швейцария, не являющаяся членом ЕС, может выйти из Шенгенской зоны и Дублинского соглашения о предоставлении убежища, сообщили официальные лица во вторник.

Движение за референдум отражает обеспокоенность наплывом иностранцев в страну. В прошлом году в Швейцарию иммигрировали 55 тысяч человек в то время, как иностранное население составляет 2,1 млн - около четверти от общего количества в 8,5 млн человек.

Брюссель предупреждает, что любые ограничения иммиграции граждан ЕС ставят под сомнение ряд двусторонних соглашений, включая соглашения о взаимном признании промышленных стандартов, государственных закупках, сельском хозяйстве, исследованиях и транспорте.

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Швейцария
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