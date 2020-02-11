Міністри оборони НАТО обговорять відповідь на весь спектр ракет РФ - Столтенберг

Міністри оборони країн НАТО на засіданні у Брюсселі 12-13 лютого обговорять, як Альянс буде реагувати на російські ядерні і звичайні ракети.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції напередодні зустрічі.

"У четвер ми розглянемо відповідь НАТО на нові ракетні системи Росії. Розробка та розміщення ракет SSC-8 призвела минулого року до припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності. Союзники по НАТО об'єдналися з приводу порушення Росією Договору. Тому що договір, якого дотримується лише одна сторона, не може захистити нас", - сказав Столтенберг.

Він зазначив, що міністри раніше вже домовились про збалансований і скоординований пакет оборонних заходів, проте не став розкривати деталі.

"Водночас, ми підтверджуємо нашу тверду прихильність щодо контролю над озброєнням та роззброєнню. SSC-8 - це лише один виклик, з яким ми стикаємося. Тож ми обговоримо нашу відповідь на весь спектр російських ракетних систем. Звичайних та ядерних, які в даний час розгорнуто або знаходяться в стадії розробки", - додав генсек.

Причиною розширення можливостей НАТО щодо стримування і оборони є припинення дії договору про РСМД. Він закінчився минулого літа, тому що США та інші партнери по НАТО вважають, що Росія вже багато років порушує угоду своєю системою SSC-8.

Ці ракети можуть бути оснащені ядерними боєголовками і мають дальність польоту понад 2000 кілометрів. Москва відкидає всі звинувачення і заявляє, що дальність дії системи становить менше 500 кілометрів.